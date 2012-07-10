Радіоаматор блокував роботу міжнародних авіачастот

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, справу порушено за ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Виявити правопорушника допомогли співробітники регуляторного органу Великої Британії з питань зв'язку (Office of Communication), які неодноразово зверталися до Національної комісії з питань регулювання зв'язку України. Фахівці з Великої Британії повідомили про те, що з території України в нічний час здійснюються регулярні несанкціоновані втручання у роботу мережі електрозв'язку, який використовується іноземними авіакомпаніями з метою забезпечення безпеки і регулярності польотів через північ Атлантичного океану.

Як з'ясувала перевірка, 58-річний житель Луганської області виготовив обладнання кустарним способом для того, щоб спілкуватися з іншими радіоаматорами в ефірі. При цьому радіоаматор усвідомлював, що створює перешкоди службам, які працюють на цих частотах. Згідно з результатами дослідження, виготовлене ним обладнання є приймальним і передавальним радіопристроєм, який блокує інформацію в певному діапазоні частот на відстані 10 тис. кілометрів. Саме цей діапазон радіочастот належить Міжнародній повітряній службі.