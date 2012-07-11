Одеські журналісти в шоці від «перевірки» прокуратурою нападу на них

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області.

«В окремих ЗМІ з'явилося повідомлення про скоєння нападу на журналіста одеського інтернет-видання працівником міліції, - відзначили в прес-службі. - У зв'язку з цим повідомляємо, що 9 липня до Шевченківського відділення міліції Одеси надійшло повідомлення, що біля будівлі Одеської облдержадміністрації відбувається мітинг громадян».

Згідно з інформацією у ЗМІ, уточнили в облпрокуратурі, «відеозйомку мітингу проводив кореспондент інтернет-сайту «048.ua». Перебуваючи біля дільничного інспектора Шевченківського відділення міліції, він знімав міліціонера на відеокамеру. Останній рукою намагався закрити об'єктив, при цьому зачепив його, через що камера впала на землю».

Співробітниками прокуратури проводиться перевірка викладених на інтернет-сайті обставин. За її результатами буде ухвалено рішення у порядку ст. 97 КПК України, про що буде повідомлено додатково, повідомили в облпрокуратурі.

Тим часом постраждалий від дій міліціонера редактор одеського новинного сайту «048.ua» Олександр Городілов опублікував повідомлення, в якому висловив обурення тим, що «прокуратура перебріхує деталі в нападі на журналіста в Одесі».

За його словами, прес-службою «факти перекручені на користь нападаючого міліціонера. Я, чесно кажучи, в шоці від цієї відписки, підготовленої в стилі «рука руку миє».

«З інформації від прокуратури, з посиланням на невідомо що, дослівно слідує те, що дільничний інспектор намагався рукою закрити об'єктив, при цьому зачепив його, внаслідок чого камера впала на землю, - уточнює член НСЖУ О.Городілов. - Цікаво, це з яких таких свідчень слідує».

«Адже і я, і ще один журналіст нашого видання, - зазначає журналіст, - а також кореспонденти «Взгляда из Одессы», «Рупора Одессы», сайту «Майдан», УНІАН і два десятки інших свідків стверджують, що міліціонер, почитавши кілька хвилин моє посвідчення, ривком видер у мене камеру, а на моє обурення про факт крадіжки спецтехніки зі всієї сили кинув її на землю. Тобто, міліціонер діяв обдумано і сплановано, і ні про яку випадковість тут не може бути мови».

«Мене взагалі дивує позиція прокуратури, представники якої до цих пір не побажали зі мною зв'язатися і з'ясувати обставини, - сказав О.Городілов. - Проте придумали чудову і неперевершену в своєму бажанні вибілити дільничного інспектора версію подій, що сталися. Мені здається, що коли б не така кількість свідків, а також опублікованих і збережених фото, відео і аудіозаписів, то прокуратура із задоволенням звинуватила б мене в нападі на міліцію».

Журналіст висловив здивування, «чому в повідомленні прокуратури немає ні слова про супроводжуючих міліціонера людей в штатському, один із яких на мене напав, штовхав, говорив, що доставить мене до дільниці, де мені нирки повідбивають. Чому не сказано нічого про незаконне заволодіння і спробу сфотографувати моє посвідчення? Про те, що міліція так і не приїхала на виклик...».

«Про яку тут об'єктивну перевірку взагалі йдеться?», - обурений редактор новинного сайту.

«Зараз юристи разом із потерпілим журналістом підготували заяву генеральному прокурору України Віктору Пшонці, керівництву МВС, до парламентського Комітету із захисту свободи слова і інформації, а також раднику Президента України Ганні Герман», - повідомляє сайт «048.ua».