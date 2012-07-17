Несподівано зріс конкурс до військових училищ
04:55, 17 липня 2012Суспільство
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Конкурс на вступ до вищих навчальних закладів військової спрямованості цього року значно збільшився, що свідчить про підвищення популярності військових професій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко повідомив на прес-конференції в Києві.
"Цього року ми відзначили цікавий момент: тенденцію до збільшення конкурсів до вишів", - зазначив І.Кабаненко.
За його інформацією, конкурс до військових вишів збільшився з 1,7 особи на місце минулого року до 3,3 людини цього року.
І.Кабаненко наголосив, що популярними є оперативно-тактичні факультети.
Збільшення кількості охочих вчитися у військових вишах свідчить про престиж військової служби, вважає він.
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