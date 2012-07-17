Несподівано зріс конкурс до військових училищ

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко повідомив на прес-конференції в Києві.

"Цього року ми відзначили цікавий момент: тенденцію до збільшення конкурсів до вишів", - зазначив І.Кабаненко.

За його інформацією, конкурс до військових вишів збільшився з 1,7 особи на місце минулого року до 3,3 людини цього року.

І.Кабаненко наголосив, що популярними є оперативно-тактичні факультети.

Збільшення кількості охочих вчитися у військових вишах свідчить про престиж військової служби, вважає він.