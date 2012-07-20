МНС каже, що очистило море біля Миколаєва від нафтопродуктів

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю та ЗМІ територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, фахівцями екологічних служб проводяться перевірки і з'ясування обставин пригоди.

У ТУ МНС розглядають дві версії причин попадання нафтопродуктів на узбережжя. За словами співробітника управління, джерелом забруднення могло бути судно, яке під час заходу в порт "Южний" або виходу з нього скинуло баластні води, або під час шторму з дна піднялися нафтопродукти, які вітром прибило до берега.

У повідомленні ТУ МНС у Миколаївській області сказано, що концентрація нафтопродуктів у воді становить 0,04 міліграм/куб. дм, що не перевищує гранично допустиму концентрацію забруднюючих речовин для морських вод - 0,05 міліграм/куб. дм.

За результатами досліджень проби морської води і витяжки з піску встановлено, що вони не містять шкідливих речовин.

Речовина, за зовнішніми ознаками схожа на мазут, класифікована як нафтопродукти.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня о 21.57 до служби цивільного захисту Березанського району від директора однієї з баз відпочинку надійшло повідомлення про появу у воді й на березі узбережжя Чорного моря речовини, схожої на нафтопродукти.

До місця пригоди було направлено оперативну групу служби цивільного захисту Березанського району Територіального управління МНС у Миколаївській області. Після первинного обстеження берегової смуги й прилеглої акваторії фахівці виявили на березі й у воді згустки діаметром до 10 см в'язкої речовини темного кольору, схожої на мазут. За попередніми висновками, загальна довжина забрудненої берегової смуги становила понад 3 км.