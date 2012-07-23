Голова суду ліз до автоматизованої системи документообігу - сів на 5 років

Про це УНІАН повідомили у СЗГ УМВС України в Сумській області.

Суддя була затримана в минулому році. Тоді до працівників УБОЗу надійшла інформація, що жінка отримала хабар у сумі 100 тис грн від двох осіб за винесення завідомо неправосудного рішення, згідно з яким останнім призначалося покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

У ході слідства було встановлено, що сама обвинувачувана грошей не брала і всі «питання» вирішувала через свого 25-річного сина. Той заздалегідь домовлявся з підслідними та отримував гроші для передачі матері.

«55-річна суддя чинила тиск на підлеглих працівників і примушувала їх вносити неправдиві відомості в комп'ютерну програму «Документообіг загальних судів». У результаті таких операцій до неї потрапляли справи, в яких вона була зацікавлена та за які брала хабарі. Такий випадок в Україні був зареєстрований вперше», - розповів заступник начальника УМВС України в Сумській області Валерій Єфремов.

За його словами, загалом стосовно зловмисниці було порушено три кримінальні справи за ч. 1 ст. 376-1, ч. 2 ст. 368 і ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, отримання хабара, незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду, прийняття суддею завідомо неправосудного рішення).

Її син-спільник за рішенням суду отримав три роки ув'язнення.