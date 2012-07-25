Експерт: 90% закупівель природних монополій опинилися “у тіні”

Про це повідомив на прес-конференції в Києві експерт Центру політичних студій та аналітики Андрій Марусов.

Він зазначив, що за останні два роки спостерігається тенденція до “звуження доступу до інформації про тендери”. За його словами, це робиться саме шляхом вилучення із законодавства про здійснення закупівель певних категорій товарів, послуг або певних категорій замовників.

А.Марусов підкреслив, що даний закон вступив в дію в червні 2012 року. За його словами, якщо проаналізувати всі закупівлі у 2011 році, то коли йдеться про такі природні монополії як ДК “Укртрансгаз”, ДП НЕК “Укренерго”, УДППЗ “Укрпошта” та ПАТ “Укртранснафта”, то у 2011 році кількість тендерів “Укртрансгазу” нижче 5 або 10 млн гривень становить 91%, “Укрпошти” - 97%, а “Укртрансгазу” - 98%, тобто вони будуть, по суті, виведені із прозорої процедури закупівель і не будуть оприлюднюватися дані про такі закупівлі.

А.Марусов наголосив, що у зв’язку з цим виникає ряд ризиків. За його словами, якщо з тендерних процедур будуть виведені ряд операцій, то “цілком очевидно, що це все робитиметься на власний розсуд керівництва і ризик корупції зросте в десятки разів”. “З іншого боку зрозуміло, що для малого і середнього бізнесу це достатньо великий удар, оскільки вони фактично не будуть мати доступу до базової інформації хто з цих чотирьох природних монополій і що збирається закуповувати”, - додав експерт.

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Як повідомляв УНІАН, 24 травня Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності.

Дія закону поширюється на суб'єкти, які є замовниками відповідно до статті 1, та провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону "Про природні монополії", та/або у таких сферах:

забезпечення виробництва, транспортування і постачання теплової енергії;

забезпечення виробництва, передачі та постачання електричної енергії;

забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води;

забезпечення функціонування централізованого водовідведення;

надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування;

забезпечення функціонування міського електричного транспорту та експлуатація його об’єктів для надання послуг з перевезення;

надання послуг автостанцій, портів, аеропортів;

надання послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден;

надання послуг поштового зв’язку;

геологічне вивчення (у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ) нафтогазоносних надр, родовищ вугілля та інших видів твердого палива;

забезпечення функціонування та експлуатація телекомунікаційних мереж фіксованого зв’язку загального користування або надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг;

забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів сирих.

Дія закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг для здійснення ними діяльності у сферах, визначених статтею 5 Закону "Про природні монополії" або статтею 2 цього закону, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (в будівництві - дорівнює або перевищує 300 тисяч гривень), робіт - дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень; здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 5 мільйонів гривень, а робіт - 10 мільйонів гривень.

Без застосування процедур закупівель, передбачених Законом "Про здійснення державних закупівель" і цим законом, замовник здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг, які безпосередньо виробляються, виконуються, надаються виключно для забезпечення діяльності у сферах, визначених статтею 2 цього закону їхніми дочірніми підприємствами; підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить цьому замовнику; підприємствами, господарськими товариствами, яким належить 50 і більше відсотків статутного капіталу замовника, що здійснює закупівлю за рахунок власних коштів тощо.

Президент України Віктор Янукович підписав даний закон.