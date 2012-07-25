Від опозиції вимагають, щоб мовний закон не набув чинності

Громадські активісти кампанії «Помста за розкол країни», метою якої є зниження рейтингів народних депутатів, які голосували за закон «Про засади державної мовної політики», погрожують спрямувати свої сили проти опозиції, якщо вона своєю бездіяльністю посприяє набуттю чинності мовного закону, та Президента України Віктора Януковича - у разі підписання ним цього закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції на Майдані Незалежності у Києві.

Близько 20 активістів кампанії розгорнули плакат, на якому наклеєні листівки з фотографіями народних депутатів України та вказані аргументи, чому за цих політиків не варто голосувати на майбутніх парламентських виборах. Такі листівки вони розповсюджували у регіонах України.

Зокрема, як повідомив активіст кампанії з Донецька Борис Решетняк, окрім Донецька, у регіоні листівки проти майбутніх кандидатів у депутати від Партії регіонів, які планують балотуватися у мажоритарних округах, розповсюджувалися у Макіївці, Артемівську, Костянтинівці та Дружківці.

Як зазначила активістка зі Львова Ольга Сало, найбільший спротив на заході акція зустріла в окрузі № 23 на Волині, де, за її словами, має намір балотуватися перший заступник голови Верховної Ради України Адам Мартинюк. О.Сало заявила, що у цьому окрузі прихильники А.Мартинюка вчинили напад на неї та ще одного активіста кампанії.

У свою чергу, активістка кампанії з Києва Катерина Чепура повідомила, що загалом учасники заходу вже провели свою роботу у 23-х мажоритарних округах і продовжуватимуть працювати надалі.

Учасники кампанії оприлюднили свої вимоги. Зокрема, від керівництва парламенту вони вимагають не проводити позачергову сесію, а від Президента – не підписувати мовний закон. Також активісти вимагають, аби голова парламенту Володимир Литвин не підписував зміни до Регламенту Верховної Ради і не підтверджував заяву про свою відставку.

Від опозиційних народних депутатів активісти кампанії вимагають припинити передвиборчі спекуляції на мовному питанні й докласти всіх зусиль, аби закон «Про засади державної мовної політики» не набув чинності, зокрема, провести переговори з Президентом В.Януковичем і добитися, щоб він не підписав цей закон.

Також активісти вимагають, щоб у разі скликання позачергової сесії ВР усі опозиційні депутати прибули на сесію і попередили розгляд питання про відставку В.Литвина.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада прийняла закон «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком. Його було ухвалено 248 голосами.

Законом передбачено, що російська мова може стати регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27-ми.

Водночас опозиція заявила, що закон ухвалено з порушеннями, ряд депутатів відкликали свої голоси.

Президент пообіцяв, що визначиться з підписанням чи ветуванням мовного закону після отримання експертної оцінки.