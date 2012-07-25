Затриманий під час бійки на Лук'янівці росіянин стверджує, що просто йшов повз

Міліція поки не висунула звинувачень жодному з учасників масової бійки між футбольними уболівальниками, яка сталася в неділю вдень біля станції метро "Лук’янівська" в Києві.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві, кримінальна справа про масову бійку футбольних уболівальників розслідується за фактом.

Понад 20 осіб, зокрема громадянин Росії, які були затримані міліцією, були опитані і згодом відпущені.

У столичному ГУМВС підкреслили, що в рамках розслідування справи встановлюються винні і ступінь участі у конфлікті і бійці кожного з тих, кого опитала міліція.

При цьому, як відзначили у міліції, затриманий під час бійки громадянин РФ стверджує, що не є уболівальником і брав участь у бійці випадково.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня в Києві проходив матч між столичними футбольними клубами "Динамо" і "Арсенал". Увечері група фанатів їхала у тролейбусі № 18 у напрямі Майдану Незалежності. У салоні виник конфлікт, який переріс у бійку, що продовжилася на зупинці біля станції метро «Лук’янівська», де знаходилися ще кілька уболівальників. Всього у бійці взяли участь близько 50 осіб - жителів Києва, Дніпропетровська і громадян Росії.

За фактом цієї бійки столична міліція порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство, скоєне групою осіб) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 7 років позбавлення волі.

Міліція вилучила у затриманих два обрізи труб і газовий балончик.

По медичну допомогу звернулися 4 особи, двоє з них госпіталізовані.

У міліції допускають, що бійка розпочалася спонтанно.