Міноборони хоче залучити до постійного патрулювання два бойових кораблі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, про це міністр оборони Дмитро Саламатін заявив у Севастополі 27 липня під час церемонії представлення керівному складу вітчизняного флоту новопризначеного командувача Військово-морських сил України віце-адмірала Юрія Іл’їна.

За словами керівника оборонного відомства, головні завдання флоту на найближчу перспективу полягають у збільшенні інтенсивності заходів бойової підготовки, продовженні відновлення озброєння та військової техніки, бойових кораблів та авіації.

«У наступному році флот повинен забезпечити введення до бойового складу великого підводного човна «Запоріжжя», відновити морську оперативну діяльність та наростити її до постійного перебування на патрулюванні не менше двох бойових кораблів, забезпечити участь фрегату «Гетьман Сагайдачний» з вертольотом на борту у міжнародній операції по боротьбі з піратством «Океанський щит», створити умови для демонстрації нашого Державного та Військово-Морського прапорів у різних точках Світового океану», - підкреслив міністр.

Д.Саламатін також зазначив, що пріоритетними завданнями були і залишаються відродження бойового потенціалу флоту, морального духу моряків, покращення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2012 року Президент України Віктор Янукович призначив віце-адмірала Ю.Іл'їна командувачем Військово-морських сил Збройних сил України.