Під Ялтою горить уже 4,5 га лісу
08:08, 31 липня 2012Суспільство
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Площа загорання лісової підстилки поблизу Ялти в районі гори «Лопата» (квартал Гурзуфського лісництва) збільшилася до 4,5 га.
Пожежа в Ялтинському заповіднику розростається
Про це повідомляє прес-служба МНС, пише Тиждень.
Гасіння пожежі ускладнюється важкодоступною, гірською, скелистою місцевістю (схил 60-70 градусів) та поривами вітру.
До гасіння пожежі залучені 478 осіб. Серед залученої техніки - літак Ан-32П та гелікоптер Мі-8 МНС з водозливними пристроями.
Як повідомляв УНІАН, площа пожежі в Ялтинському заповіднику вчора ввечері становила 2 гектари, вітер в цьому районі досягав 40 метрів за секунду.
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