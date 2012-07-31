Під Ялтою горить уже 4,5 га лісу

Про це повідомляє прес-служба МНС, пише Тиждень.

Гасіння пожежі ускладнюється важкодоступною, гірською, скелистою місцевістю (схил 60-70 градусів) та поривами вітру.

До гасіння пожежі залучені 478 осіб. Серед залученої техніки - літак Ан-32П та гелікоптер Мі-8 МНС з водозливними пристроями.

Як повідомляв УНІАН, площа пожежі в Ялтинському заповіднику вчора ввечері становила 2 гектари, вітер в цьому районі досягав 40 метрів за секунду.