Підозрюваному у масовому вбивстві в кінотеатрі висунули 142 звинувачення

Як повідомляє ВВС Україна, Дж.Холмсу пред'явлено звинувачення за двома статтями за кожного з 12 убитих і 58 поранених на вечірньому показі нового фільму про Бетмена.

За кожного загиблого Дж.Холмса звинувачують у навмисному вбивстві і вбивстві з крайньою байдужістю. За кожного з 58 поранених його звинувачують у замаху на вбивство.

До обвинувачень додали також незаконне зберігання вибухових та запалювальних пристроїв і зберігання зброї з метою здійснення вбивства. Повідомляють, що Дж.Холмс замінував свою квартиру такою кількістю вибухівки, якої вистачило б для того, щоб висадити в повітря цілий будинок. Саперам і поліції знадобилося кілька днів на те, щоб розміновувати приміщення.

Якщо 24-річного американця визнають винним, йому загрожуватиме смертна кара.

Згідно з висунутими йому звинуваченнями, Дж.Холмс увірвався до кінотеатру під час показу фільму "Темний лицар: відродження легенди" і здійняв безладну стрілянину по глядачах.

Адвокати хлопця надали суду документи, згідно з якими Дж.Холмс стояв на обліку в психіатра Денверського університету в Колорадо. Він навчався там в аспірантурі факультету нейробіології, але запустив навчання перед інцидентом 20 липня.

Очікувалося також, що на слуханнях в понеділок суд розгляне прохання адвокатів не розглядати як доказ бандероль, яку Дж.Холмс надіслав своєму психіатру Лінн Фентон.

Посилка була виявлена серед пошти в університеті через три дні після стрілянини і містила, як повідомляють, детальні описи нападу - включно з малюнком, на якому чоловічок стріляє в людей.

Захист домагався від суду заборони на розгляд подробиць, пов'язаних з цією бандероллю, посилаючись на конфіденційність відносин лікаря і пацієнта. Проте розгляд цього моменту 30 липня було відкладено, повідомляє "Denver Post".

Як вважають журналісти, Дж.Холмс, швидше за все, наполягатиме на своїй неосудності.

Раніше прокуратура зазначала, що рішення про те, чи клопотатиме вона про смертний вирок, буде ухвалене протягом кількох тижнів.

Десять жертв стрілянини досі перебувають у лікарні, четверо з них - у критичному стані.

На попередніх слуханнях 24 липня Дж.Холмс виглядав дезорієнтованим і не виказував жодних емоцій.

На останньому судовому засіданні Дж.Холмс також виглядав сонним і байдужим. Складалося враження, що йому важко сфокусувати погляд.

Коли обвинуваченого запитали, чи схвалює він затримку слухань про звільнення його під заставу, він нахилився до свого адвоката і вимовив щось схоже на "добре". Потім він тихо сказав судді: "Так".

На слуханнях були присутні ті, хто пережив стрілянину в кінотеатрі, і родичі загиблих.

Деякі з людей, які прийшли на засідання, вдягнули футболки з зображеннями Бетмена. Серед них - Дон Лейдер, який сидів у восьмому ряду, коли почалася стрілянина. Він сказав телеканалу CNN, що відтоді двічі подивився