У Києві ресторатор побив знімальну групу ТВі

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, «знімальна група програми "Знак оклику" розслідувала законність побудови ресторану по вул. Московській, 41/8».

«Варто зазначити, що будівництво і введення в експлуатацію даного закладу ведеться з грубими порушеннями, що викликало обурення з боку мешканців будинку, які й звернулися до журналістів за допомогою», - говориться в повідомленні прес-служби.

Також повідомляється, що «знімальна група вирішила отримати роз'яснення у менеджера ресторану – Ерве Бурдона, який натомість з лайкою напав на оператора телеканалу ТВі, вирвав з рук камеру та розбив її. Опісля він знову накинувся на журналістів, які були змушені викликати міліцію, щоб втихомирити неспокійного власника».