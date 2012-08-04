У передмісті Єнакієвого 5 годин гасили пожежу у житловій багатоповерхівці

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій України, повідомлення про займання у дев’ятиповерховому житловому будинку малосімейного типу в передмісті Єнакієвого, в с.Фільтрувальне, надійшло о 12:15.

Загиблих немає, 11 мешканців житлового будинку доставлені до лікарні на обстеження.

«Підрозділами МНС пожежа локалізована о 15:27, а ліквідована о 17:05», - зазначили в прес-службі.

Причина пожежі – встановлюється.

Від Головного територіального управління залучалось 16 одиниць техніки та 30 осіб особового складу.