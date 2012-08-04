У передмісті Єнакієвого 5 годин гасили пожежу у житловій багатоповерхівці
19:33, 04 серпня 2012Суспільство
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У Донецькій області пожежникам довелося упродовж 5 годин гасити пожежу у дев’ятиповерховому житловому будинку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій України, повідомлення про займання у дев’ятиповерховому житловому будинку малосімейного типу в передмісті Єнакієвого, в с.Фільтрувальне, надійшло о 12:15.
Загиблих немає, 11 мешканців житлового будинку доставлені до лікарні на обстеження.
«Підрозділами МНС пожежа локалізована о 15:27, а ліквідована о 17:05», - зазначили в прес-службі.
Причина пожежі – встановлюється.
Від Головного територіального управління залучалось 16 одиниць техніки та 30 осіб особового складу.
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