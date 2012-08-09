Експерт: скасування мита на імпорт поховає наші феросплавні підприємства

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив екс-заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко, коментуючи зареєстрований у Верховній Раді України законопроект про введення нульового митного мита на імпорт феросплавної продукції.

На думку С.Грищенко, враховуючи складну ситуацію, в якій сьогодні перебувають українські феросплавники, прийняття даного законопроекту не залишає їм шансів на виживання. «Я б ще зрозумів, якби мова йшла про скасування мита на ті види феросплавів, які в Україні не виробляються. Але автори законопроекту пропонують звільнити від сплати мита всі без винятку феросплави, а це явно суперечить інтересам українських виробників, - зазначив експерт. - Звичайно, необхідно враховувати інтереси споживачів феросплавної продукції - металургійних підприємств, але не можна забувати і про те, що феросплавна підгалузь є невід'ємною частиною вітчизняного гірничо-металургійного комплексу, а значить, її інтереси нерозривно пов'язані з інтересами ГМК».

Він також зазначив, що поява подібних законопроектів пов'язана з міжкорпоративних війнами. «Але давно відомо, що в таких війнах переможців не буває, а є тільки переможені. Я думаю, що пора на рівні держави з цією «корпоративщиною» закінчувати і навести порядок», - додав С.Грищенко.

У свою чергу, віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Мирослав Табахарнюк зазначив, що відносно держави до вітчизняного виробника завжди повинен бути присутнім здоровий протекціонізм. «Якщо при вступі в СОТ у нас не було зафіксовано зобов'язань про скасування мита на імпорт феросплавів, ми просто зобов'язані скористатися цією ситуацією і зберегти мито на даний вид продукції. Це буде справедливо по відношенню до українських виробників феросплавів», - зазначив М.Табахарнюк.

Він так само відзначив, що УСПП на експертному рівні відстежує ситуацію з імпортом тієї чи іншої продукції на територію Україну. «В даному випадку я бачу, що запропонований законопроект є елементом конкурентної боротьби між українськими виробниками феросплавів та їх конкурентами - імпортерами. Це боротьба за місце під сонцем. При цьому доводиться визнати, що наші депутати не звикли радитися з галузевими експертами і часто відстоюють вузькі інтереси окремих учасників ринку, в даному випадку законопроект працює виключно на користь імпортерам», - додав віце-президент УСПП.

Підсумовуючи, він ще раз зазначив, що якщо зобов'язання перед міжнародними торговими організаціями не вимагають від України скасування мита, її слід зберігати і в цьому полягає позиція УСПП.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстрований законопроект (№ 11042) про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (щодо ставок ввізного мита на феросплавну продукцію), яким пропонується встановити нульову ставку мита на феросплавну продукцію, імпортовану в Україну.

Автором законопроекту є народний депутат від Партії Регіонів Дмитро Шпенов.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту закону, необхідність його прийняття зумовлена ​​несприятливою кон'юнктурою, що склалася на світових ринках сталі, на які орієнтовано переважна більшість вітчизняних металургійних підприємств.

«Одним з основних видів металургійної сировини, безпосередньо впливають на собівартість готової сталі і прокату, є феросплавна продукція. На сьогодні ставки ввізного мита на різні види феросплавів складають 2-5,5%. Скасування ввізного мита на феросплави, які є сировиною для виплавки сталі, дозволить диверсифікувати джерела поставок сировини, підвищити цінову конкурентоспроможність українських металургійних комбінатів, у тому числі в частині легованих сталей », - наголошується в документі.

У той же час 12 червня п. р. Українська асоціація виробників феросплавної продукції (УкрФА) направила лист до Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і в Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі (МКМТ) з проханням відкрити спеціальне розслідування відносно агресивного імпорту феросилікомарганцю в Україна.

Як наголошується в листі УкрФА, зростання імпорту феросилікомарганцю в Україна в 2011 році, порівняно з 2010 роком, склав 144%. Як наслідок, національні виробники феросилікомарганцю були змушені (у 2011 році порівняно з 2010 роком) зменшити обсяги виробництва даного сплаву на 11%, знизити завантаження виробничих потужностей на 13%. У 2011 році, порівняно з 2010 роком, частка національного виробника у споживанні феросилікомарганцю українськими метпідприємствами знизилася на 43%, рентабельність українських виробників феросилікомарганцю скоротилася на 49%, фінансовий результат діяльності українських феросплавних заводів, що виробляють феросилікомарганець, впав на 62%. Рівень зайнятості працівників українських виробників феросилікомарганцю зменшився на 13%.

10 липня ц.р. лист УкрФА з аналогічним проханням було направлено в МЕРТ і МКМТ - щодо розслідування агресивного імпорту феросиліцію.