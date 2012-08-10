У зіткненні двох авто на Київщині загинуло 5 людей
08:31, 10 серпня 2012Суспільство
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На Київщині сталося зіткнення двох автомобілів: загинуло 5 осіб, у тому числі дитина.
ДТП сталася на Київщині
Вчора о 21.20 поблизу Білої Церкви Київської області на автошляху Київ – Одеса внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло 5 осіб, у тому числі дитина 2006 р.н.
Як повідомляє прес-служба МНС, ще одну дитину (2008 р.н.) з травмами у важкому стані госпіталізовано.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Київській області.
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