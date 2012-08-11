Карпати і Закарпаття завтра заллють зливи

Про це УНІАН повідомили в Українському гдірометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині подекуди шквали 17-22 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, на Прикарпатті 12-17°; у південній частині та східних областях вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві та області без опадів, лише ввечері місцями можливий дощ. Температура по області вночі 9-14°, вдень 19-24°. По м. Києву температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

11 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 24-27°, в Дніпрі біля Києва 22°.