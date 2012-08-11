Карпати і Закарпаття завтра заллють зливи

15:26, 11 серпня 2012
Суспільство
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У неділю, 12 серпня, в західній частині України очікуються дощі, в Карпатах та на Закарпатті пройдуть сильні, місцями дуже сильні дощі. На решті території вночі без опадів, вранці та вдень місцями короткочасні дощі, грози.

Завтра по всій Україні дощитиме

Про це УНІАН повідомили в Українському гдірометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині подекуди шквали 17-22 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, на Прикарпатті 12-17°; у південній частині та східних областях вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві та області без опадів, лише ввечері місцями можливий дощ. Температура по області вночі 9-14°, вдень 19-24°. По м. Києву температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

11 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 24-27°, в Дніпрі біля Києва 22°.

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