Прокуратура розслідує зникнення шахтарів у Макіївці

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, за даним фактом прокуратура Радянського району Макіївки проводить дослідчу перевірку в порядку ст.97 КПК, хід перевірки контролюється прокуратурою області.

У прокуратурі нагадали, що сьогодні о 14.35 на 9-му горизонті головного ствола шахти «Радянська» ДП «Укршахтгідрозахист» обірвався і впав підйомник-кліть, який перевозив п'ятьох працівників підприємства. В даний час трьом гірникам вдалося вибратися із кліті, доля двох залишається невідомою. Ведуться пошукові роботи.