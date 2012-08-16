Охорона Нацбанку отримає бойову зброю

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України» щодо охорони цінностей та об’єктів Національного банку України».

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Законом вносяться зміни, які визначають, що для перевезення цінностей, охорони цінностей та об’єктів Національний банк України має відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю. Відомча охорона в межах повноважень, наданих цим законом, має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби оборони і бойову вогнепальну зброю. Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 5 липня.

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