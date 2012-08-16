У Львові зупинилося видання книжок українською

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, понад 200 найменувань книг українською мовою в області не можуть бути видані, оскільки Львівська обласна рада досі не може погодити Положення про підтримку вітчизняного книговидання на 2012 рік, яким передбачено 300 тис. грн для видавництва україномовних книг.

Рішення про включення книг до переліку видань, які претендують на підтримку обласної програми підтримки книговидання на 2012 рік, приймаються на засіданні постійної комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та ЗМІ Львівської обласної ради та Громадської експертної ради з питань книговидання при облраді.

У Львівській ОДА зазначають, що Головне управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації Львівської ОДА провело усю підготовчу роботу з реалізації згаданого напрямку, а саме: було зібрано та узагальнено усі пропозиції від авторів та книговидавців про надання підтримки українському книговидавцю, розроблено Положення про підтримку вітчизняного книговидання в рамках Регіональної програми розвитку інформаційного простору на 2012-2016 роки, внесено зміни до списку членів експертної ради.

Однак, із незрозумілих причин, як йдеться у повідомленні прес-служби Львівської ОДА, на сьогодні дане Положення і досі не може підписати голова Львівської обласної ради, а засідання експертної ради (головою якої є голова депутатської комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та ЗМІ Львівської обласної ради О. Шейка - УНІАН), так жодного разу і не відбулося.

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Натомість у Львівській обласній раді значили, що звинуваченнями облради Львівська ОДА прикриває своє небажання віднайти додатково кошти на Програму підтримки вітчизняного книговидання на 2012 рік.

У облраді нагадали, що ще у січні 2012 року депутати обласної ради підтримали рішення, щоб при перегляді бюджету передбачити додатково 600 тис. грн на фінансування цієї програми. Однак до сьогодні жодних пропозицій від Львівської ОДА не надходило.