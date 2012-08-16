МЗС наполегливо просить українців не їхати в Сирію
12:05, 16 серпня 2012Суспільство
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МЗС наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Сирії.
МЗС України просить пам'ятати про військовий конфлікт
МЗС України у зв’язку з ескалацією внутрішньосирійського конфлікту, який на сьогодні охопив майже всю територію Сирії, вкотре наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерство закордонних справ України.
Недотримання цих рекомендацій значно ускладнить гарантування належного захисту українських громадян у Сирії з огляду на перманентне погіршення безпекових умов у цій державі, зазначається у повідомленні.
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