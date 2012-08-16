Двоє підлітків напали з ножем на таксиста

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області зловмисники забрали у нього гроші й викрали автомобіль. Згодом машину залишили та намагалися втекти. Однак, правоохоронці затримали нападників. Ними виявилися вже неодноразово судимі 17- та 18-річний юнаки.

Порушено кримінальну справу за ч.3 ст.289 "Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством "Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство. А потерпілий таксист доправлений до травматологічного відділення Снятинської центральної районної лікарні