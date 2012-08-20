У людей, які обробляли тушу загиблої від сибірки корови, піднялася температура

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Запорізької облдержадміністрації.

«Як повідомив стажист на посаду заступника голови облдержадміністрації Ігор Шишка, двох людей, які безпосередньо обробляли тушу корови, госпіталізовано з ознаками підвищення температури тіла», - повідомили у прес-службі з посиланням на І.Шишку.

Також прес-служба повідомляє, що на даний момент 26 чоловік, які, як встановлено, «мали контакт з м'ясом хворої на сибірку тварини», проходять профілактичне лікування.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Запорізької області почала перевірку діяльності Головного управління ветеринарної медицини в області у зв'язку з виявленням в селі Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області збудника сибірки.

За даними прокуратури, вже встановлено, що тварину, яка загинула від сибірки, не було щеплено, а повідомлення про її загибель надійшло лише через два дні після загибелі корови.

18 серпня до чергової частини ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 15 серпня на пасовищі біля села Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області загинула корова, що належала 73-річній жительці цього ж села. Працівниками ветеринарної служби району були відібрані матеріали для дослідження. Проте, не дочекавшись результатів аналізів, які надалі виявили в досліджуваній продукції збудник сибірки, громадяни встигли частину м'яса реалізувати. Пізніше працівниками Мелітопольського МВ ГУМВС, ветеринарної міліції м'ясо загиблої корови було знайдене, вилучене і спалене.