Вокзали у Кременчуці «замінував» підліток

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськуправління міліції.

За їх даними, затриманому 16 років, і він проживає у смт Павлиш Кіровоградської області.

«Він був затриманий учора пізно увечері. У нього вилучено декілька мобільних телефонів, з яких він телефонував до чергової частини міліції і повідомляв про замінування будівель вокзалів. Саме за цими дзвінками його й “вирахували”. Затримали його міліціонери ППС», - сказала прес-офіцер Кременчуцького міського управління міліції Лариса Майоршина.

За її словами, під час затримання хлопець не чинив опору, і зараз міліція перевіряє його на причетність до інших злочинів.

Як повідомляв УНІАН, учора увечері в Кременчуці міліція отримала неправдиві повідомлення про "замінування" автовокзалу, а пізніше і залізничного вокзалу.