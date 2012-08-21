У Кременчуці «замінували» два вокзали

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського управління міліції.

За їх даними, ввечері дзвінок про замінування автовокзалу надійшов за телефоном «102» від невідомого чоловіка. На автовокзал одразу ж прибули оперативні служби, які евакуювали людей. Протягом години фахівці вели пошуки вибухових пристроїв, проте нічого підозрілого не виявили.

Після автовокзалу вчора також був неправдиво "заміновано" залізничний вокзал. Дзвінок про замінування надійшов до чергової частини міліції о 20.00.

Як повідомили в лінійному відділі міліції, на вокзал миттєво прибули всі оперативні служби. З будівлі вокзалу було евакуйовано 134 особи.

Будівлю вокзалу і навколишню територію досліджували кінолог з собакою, працівники піротехнічної служби. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Затримки руху потягів під час оперативних робіт не було.

Міліція шукає зловмисника, який зробив неправдивий дзвінок.