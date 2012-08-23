Завтра на авіафорумі обговорять можливе поновлення випуску Ан-124 «Руслан»

Як повідомили УНІАН організатори, «МАТФ-2012» проходитиме 23-25 серпня, а конференцію «Відновлення виробництва літака Ан-124 «Руслан» заплановано на 24 серпня.

Куратором заходу виступає вантажна авіакомпанія «Волга-Дніпро».

Взяти участь в обговоренні запрошено президента «Волга-Дніпро» Олексія Ісайкіна, президента - генерального конструктора ДП «Антонов» Дмитра Ківу, президента ВАТ «ОАК» Михайла Погосяна, президента «Боїнг Росія та СНД» Сергія Кравченка та інших.

Нагадаємо, 12 квітня віце-прем'єр Росії з питань ВПК Дмитро Рогозін повідомив, що Росія має намір збудувати для своїх потреб близько 70 українсько-російських літаків Ан-124 «Руслан».

15 червня заступник міністра промисловості і торгівлі Росії Юрій Слюсар заявив, що Україна «не завжди оперативно й адекватно» реагує на пропозиції щодо модернізації транспортного літака Ан-124 «Руслан».

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» є правонаступником всіх прав і зобов'язань ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-агро»).

Російсько-український транспортний літак "Руслан" – найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки будували в Ульяновську і Києві. У 2004 році виробництво було припинено.