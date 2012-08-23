Трьох посадовців «Оболоні» засуджено за смерть робітника

Прокуратурою Оболонського району столиці підтримано державне обвинувачення у суді по кримінальній справі за обвинуваченням трьох службових осіб ПАТ «Оболонь» за порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 271 КК України – порушення вимог законодавства про охорону праці).

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, посадовцями товариства не забезпечено безпечне виконання робіт із застосуванням отруйної речовини епураміну, внаслідок чого її залишки було поміщено у поліетиленову пляшку від напою «Лайм» та залишено у доступному місці.

Слюсар-ремонтник товариства випив отруйну речовину із пляшки з етикеткою солодкого напою та через 8 днів помер у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

Смерть потерпілого настала від гострого отруєння речовиною опікової дії важкого ступеня.

Вироком Оболонського районного суду м. Києва трьох посадовців ПАТ «Оболонь» засуджено до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.