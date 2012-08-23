У парламенті залишилося ще кілька мовних законів

Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю 5-му каналу.

В.Литвин зауважив, що в парламенті зареєстровано декілька проектів законів щодо статусу української мови як державної і щодо порядку застосування мов в Україні. “Я розумію, що прийняти збалансоване рішення до завершення виборів буде неможливо”, - сказав він.

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В.Литвин зауважив, що необхідно хоча б у вересні ухвалити загальнодержавну програму розвитку української мови як державної. При цьому, додав він, має бути передбачене належне державне фінансування як в бюджеті поточного року, так і в бюджетах наступних років. “Я думаю, що це б була спокійна, зважена відповідь на ті занепокоєння, песимістичні і негативні настрої, які домінують у певної частини українського суспільства”, - сказав спікер.