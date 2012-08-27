Екологи вимагають заборонити фосфід цинку, який загнав ховраха в Червону книгу

Громадські екологічні організації «Печеніги», Київський еколого-культурний центр, Українське товариство охорони птахів, Асоціація зоозахисних організацій України і «Жива планета» розпочали Всеукраїнську кампанію щодо заборони фосфіду цинку в Україні.

Як йдеться у переданому агентству УНІАН зверненні директора Київського еколого-культурного центру, заслуженого природоохоронця України Володимира Борейка, за даними екологів, близько 100 видів птахів і звірів потерпають через масове застосування на полях країни фосфіду цинку, який використовується у вигляді протравленого зерна проти гризунів.

За словами В.Борейка, більш як 30 видів тварин через застосування фосфіду цинку вже потрапили до Червоної книги. «Саме фосфід цинку винен у тому, що в Червоній книзі опинився ще недавно такий звичайний в Україні ховрах, хом'як, а також дрохва, степовий орел, степовий лунь, степовий журавель», - наголосив В.Борейко.

Еколог зазначив, що багато тварин гинуть, поїдаючи отруєних гризунів і птахів. Отрута також отруює підземні води, що у подальшому призводить до різних захворювань людей.

Фосфід цинку суворо заборонений у країнах Євросоюзу, в Росії і Білорусі, проте незрозуміло, чому в Україні він має державну реєстрацію Мінприроди і під виглядом пестицидів «Роденфос», «Стрілець», «Щурин» і «Фосфіт» широко реалізується українськими хімічними підприємствами, наголосив В.Борейко.

Екологи звернулися з листом до міністра екології і природних ресурсів Едуарда Ставицького з вимогою заборонити фосфід цинку.

В.Борейко повідомив, що якщо це звернення не вплине, у вересні екологи пікетуватимуть Кабінет міністрів України.