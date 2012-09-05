На трьох станціях київського метро ремонтують ескалатори

На трьох станціях столичного метро розпочався ремонт ескалаторів.

Сьогодні служби КП «Київський метрополітен» розпочали капітальний ремонт ескалатора на станції «Дорогожичі» Сирецько-Печерської лінії. Ремонт триватиме до 3 жовтня, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА. Крім того, 4 вересня розпочався поточний ремонт ескалаторів на станціях «Лук’янівська» і «Палац спорту». Ремонт триватиме до 6 та 17 вересня відповідно.

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