В Україну вже прибули понад 16 тисяч паломників-хасидів

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, більшість із них прослідували через аеропорти «Бориспіль», «Одеса» та «Вінниця».

Загалом очікується понад 26 тисяч паломників.

Для швидкого й комфортного оформлення хасидів прикордонники ОКПП «Київ» здійснюють попередню перевірку громадян, що дозволяє отримувати дані про тих, хто перебуває на борту літака, ще до прибуття в аеропорт призначення. Завдяки цьому час здійснення прикордонних формальностей на одного пасажира становить від 10 до 20 секунд.

Також оформлення хасидів здійснюється у найбільшому терміналі столичного аеропорту. Загалом до кінця цього тижня в аеропорту «Бориспіль» очікується прибуття ще близько 150 рейсів.