В Україну вже прибули понад 16 тисяч паломників-хасидів

09:22, 14 вересня 2012
Політика
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Напередодні іудейського Нового року, який цього року припадає на 17 вересня, в Україну вже прибули понад 16 тисяч паломників-хасидів для вшанування пам’яті засновника хасидизму – цадика Нахмана.

Хасиди

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, більшість із них прослідували через аеропорти «Бориспіль», «Одеса» та «Вінниця».

Загалом очікується понад 26 тисяч паломників.

Для швидкого й комфортного оформлення хасидів прикордонники ОКПП «Київ» здійснюють попередню перевірку громадян, що дозволяє отримувати дані про тих, хто перебуває на борту літака, ще до прибуття в аеропорт призначення. Завдяки цьому час здійснення прикордонних формальностей на одного пасажира становить від 10 до 20 секунд.

Також оформлення хасидів здійснюється у найбільшому терміналі столичного аеропорту. Загалом до кінця цього тижня в аеропорту «Бориспіль» очікується прибуття ще близько 150 рейсів.

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