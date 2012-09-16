Кількість померлих в Чехії від отруєння нелегальним алкоголем досягла 20 осіб

Як передає РІА "Новости" з посиланням на Чеське інформагентство ЧТК, в місті Пржерові в місцевій лікарні в неділю помер 63-річний чоловік.

Місцеві ЗМІ зазначають, що новий випадок отруєння метанолом, ймовірно, пов'язаний з горілкою, придбаною в Польщі.

Повна заборона на продаж в Чехії алкогольних напоїв міцністю понад 20 градусів діятиме й надалі, ситуація дуже серйозна, заявив у суботу увечері міністр охорони здоров'я Чехії Леош Гегер по завершенню засідання антикризового урядового штабу.

Протягом двох тижнів в Чехії від отруєння нелегальним алкоголем, що містить метиловий спирт, померли вже 20 людей . Ще 35 наразі перебувають в лікарнях, більшість з них - у важкому стані.

Міністерство охорони здоров'я Чехії у п'ятницю повністю заборонило продаж алкогольних напоїв міцністю понад 20 градусів на всій території країни у зв'язку з масовими отруєннями метиловим спиртом і загибеллю людей. Заборона стосується продажу алкоголю у всіх магазинах і торгових мережах, барах, кафе, ресторанах та інших закладах громадського харчування, а також готелях. Заборонено продаж алкогольної продукції через інтернет. Раніше в середу було введено заборону на продаж алкоголю на розлив міцністю понад 30 градусів.