Пенсіонер у суді за 3 сотки землі вдарив ножем представника відповідача

19:59, 17 вересня 2012
Суспільство
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У Змійові Харківської області в приміщенні суду 73-річний позивач поранив ножем 39-річного представника відповідача.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, надзвичайна подія сталася сьогодні в Зміївському районному суді.

В суді розглядався позов пенсіонера, який вимагав повернути йому 3 сотки землі, які, на його думку, внаслідок неправильного оформлення, перейшли до сусіда. Під час перерви в суді у 73-річного позивача виник конфлікт з представником відповідача, і пенсіонер вдарив 39-річного чоловіка ножем у шию.

Після цього нападник вибіг на вулицю, сів у найближчий автомобіль та, погрожуючи водієві ножем, наказав їхати. Проїхавши кілька метрів, водієві, який також дістав поранення, вдалося вискочити з автомобіля. Після цього 73-річний зловмисник поранив ножем собі шию.

Як з’ясувалося, на засідання суду пенсіонер взяв із собою три ножі.

Зараз 39-річний представник відповідача в тяжкому стані перебуває в лікарні. У чоловіка велика втрата крові. У тій же лікарні перебуває нападник. Харківські лікарі оперують нападника і потерпілого.

На місці події працюють прокурор району, керівник структурного підрозділу прокуратури області, слідчо-оперативна група райвідділу міліції. Міліція проводить перевірку інциденту, вивчає обставини. Вирішується питання про порушення кримінальної справи. Хід перевірки перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

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