Україна та Китай розвивають регіональну співпрацю

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, у цьому запевнив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з губернатором провінції Гуандун Китайської Народної Республіки Чжу Сяодань.

Під час зустрічі сторони висловили зацікавленість у поглибленні співпраці між країнами, зокрема на рівні регіонального співробітництва у різних напрямках: економічному, агропромисловому, науковому, культурному, охорони здоров’я, туризму та ін.

Чжу Сяодань повідомив про підписання угоди про співпрацю між Київською областю та провінцією Гуандун, висловивши сподівання на результативність взаємного співробітництва, зростання товарообігу та залучення інвестицій.

«Ви можете бути впевненими, що Уряд України підтримує співробітництво Київської області та провінції Гуандун. Ми будемо підтримувати всі форми співпраці: і створення спільних підприємств, і реалізацію спільних проектів, і обмін делегаціями, і культурний обмін», - наголосив Микола Азаров. При цьому глава уряду відзначив високий економічний розвиток провінції Гуандун.

Крім того, Чжу Сяодань підкреслив, що в Україні високо розвинене сільське господарство, у чому особисто пересвідчився, відвідавши модернізоване виробництво з вирощення овочів, і наголосив на значному потенціалі двосторонньої співпраці у цьому напрямку