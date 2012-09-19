Меджліс хоче провести Міжнародний форум

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам глава Меджлісу, народний депутат України Мустафа Джемілєв.

За його словами, сьогодні відбудеться друга зустріч керівництва Меджлісу кримськотатарського народу з главами дипломатичних місій і представниками міжнародних організацій в Україні. Головне питанням, яке обговорюватиметься на зустрічі - це ідея проведення міжнародного форуму з відновлення прав депортованих народів.

«Наше завдання - привернути увагу міжнародного співтовариства до вирішення проблем із надання допомоги Україні у відновленні прав кримськотатарського народу», - сказав М.Джемілєв.

Він повідомив, що Верховний комісаріат ОБСЄ у справах національностей розробив загальну концепцію Міжнародного форуму, а уряд Норвегії виділив кошти на його підготовку. Створено п'ять груп, які працюватимуть з конкретних проблем у гуманітарній, соціальній та культурній сферах.

«Для нас дуже важлива позиція нашої держави, твердої відповіді від керівництва України з приводу форуму поки що немає», - сказав М.Джемілєв.

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За його словами, існують різні точки зору, одна з яких зводиться до того, що спочатку треба застосувати закон про відновлення прав депортованих народів, а потім проводити форум. «Хоча на наш погляд, одне іншому не заважає», - сказав М.Джемілєв.

Він також відзначив, що раніше обговорювалося питання про те, щоб держави, які братимуть участь в міжнародному форумі, надавали також соціальну допомогу у вирішенні проблем депортованих народів.

За словами М.Джемілєва, представники багатьох країн, зокрема США, Франції, Канади, висловили готовність взяти участь у створенні фонду з надання допомоги Україні у вирішенні проблем депортованих народів.