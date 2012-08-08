Невідомі розмалювали свастикою меморіал жертвам депортації (фото)

Невідомі намалювали фіолетовою фарбою свастику на плитах з назвами республік, куди в 1944 році радянська влада виселила кримських татар.

Про це повідомляє прес-служба Меджлісу кримських татар.

Плиту з написом "Росія" вандали не чіпали, зазначає Меджліс.

Крім того, на асфальті біля плит з'явилося питання: "Україна де?".

Це не перший акт вандалізму в Сімферополі нинішнього літа. Так, в ніч на 16 липня свастику намалювали на портреті двічі Героя СРСР, льотчика Амет-Хана Султана, який займає частину стіни житлового будинку біля центрального ринку. За кілька днів невідомі нанесли фарбою свастику на зображення кримськотатарського прапора, викладене з щебеня на вулиці Воровського, біля пам'ятника просвітителю Ісмаїлу Гаспринському.

"Безкарність за попередні акти вандалізму призводить до того, що замість однієї свастики ми бачимо десятки таких зображень на об'єктах, пов'язаних із кримськотатарським народом", - сказав керівник секретаріату Меджлісу Заїр Смедляєв.

Меджліс нагадує, що меморіальний комплекс у парку "Салгірка" було встановлено за підтримки бізнесмена Ріната Ахметова.

На місці події вже побували співробітники міліції. За цим фактом проводиться перевірка, повідомили у прес-службі ГУ МВС в Криму.

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Співробітники НКВС провели депортацію 18-20 травня 1944 року за рішенням Державного комітету оборони, підписаним Йосифом Сталіним. Причиною виселення називалося дезертирство кримських татар з Червоної армії, співпраця з німецькими окупантами і розправи над радянськими партизанами.

За різними даними, було депортовано від 183 до 188 тисяч кримських татар. Велика частина - до Узбецької РСР.

Масове повернення татар на півострів почалося наприкінці 80-х - початку 90-х років.

У 1989 році Верховна Рада СРСР прийняла декларацію "Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, які піддалися насильницькому переселенню, і забезпеченні їхніх прав".