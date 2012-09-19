Синоптики попереджають про похолодання і заморозки

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 20 вересня у західних областях, 21 вересня на більшій частині території країни пройдуть дощі, місцями з грозою, у західній та південній частині сильні, в карпатському регіоні 20 вересня дуже сильні дощі, в горах з мокрим снігом.

На Правобережжі України пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

22 вересня у західній половині дощі припиняться.

Температура повітря, починаючи з західних областей, знизиться вночі до 4-11° тепла (в Карпатах заморозки 0-2°), вдень до 11-18° тепла.

20-21 вересня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області), річках Закарпаття очікується підйом рівнів води на 0,2-1,0 м, в басейні Прута та Сіреті місцями до 1,5 м над поточними.