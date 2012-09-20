Порошенко: Нам необхідний доступ на турецький ринок пшениці і металу

Як відомо, президент Віктор Янукович заявив, що переговори з Туреччиною про створення зони вільної торгівлі завершаться до кінця року.

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко каже, що переговори ведуться в нормальній робочої атмосфері і поспіх у них недоречний.

«Те, що президент дав таке завдання, зовсім не означає, що протоколи повинні покласти "під ялинку". У нас достатньо часу, щоб професійно провести переговори і розкрити ринки за пріоритетними для нас напрямками», - сказав Порошенко в інтерв'ю Комерсанту-Україна.

«Проблема переговорів полягає в тому, що поки немає згоди, на які саме товари буде поширюватися режим вільної торгівлі. Є позиція турецької сторони охопити цим режимом лише промисловість і не поширювати на продукцію сільського господарства, у якому Україна традиційно сильна. Нам необхідний доступ на турецький ринок пшениці, соняшника, молочних продуктів і м'яса. Виходячи з нинішнього стану переговорів, доступ на ці ринки українським виробникам поки не дозволений. Ми намагаємося знайти формат, який задовольнить обидві сторони, наприклад узгоджений графік лібералізації, квоти на безмитне ввезення продукції в період дії такого графіка, інші кроки», - пояснив Порошенко.

За словами міністра, Україна також зацікавлена ​​в просуванні своєї продукції на металургійний ринок Туреччини.

«Після того як у Туреччині побудували кілька металургійних комбінатів, там ввели 9-відсоткове захисне мито. Наші металурги повинні отримати доступ на турецький ринок. Без цього, я погоджуся з вами, аргументи для участі України менш переконливі», - заявив Порошенко.