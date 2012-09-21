Тест-драйв нового Lexus ES в салонах офіційних дилерів Lexus

Новий Lexus ES шостого покоління є еталоном досконалості і представляє нове обличчя Lexus, відмінною рисою якого є фірмова виразна решітка радіатора, вже знайома по новим моделям. Сучасний дизайн, інноваційні технології та покращена керованість виводить ES на новий рівень якості в преміум-сегменті.

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