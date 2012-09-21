Тест-драйв нового Lexus ES в салонах офіційних дилерів Lexus
12:51, 21 вересня 2012Суспільство
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22-23 вересня 2012 офіційна дилерська мережа Lexus в Україні представляє новий седан Lexus ES і запрошує на тест-драйв цієї моделі і всього модельного ряду Lexus.
Новий Lexus ES шостого покоління є еталоном досконалості і представляє нове обличчя Lexus, відмінною рисою якого є фірмова виразна решітка радіатора, вже знайома по новим моделям. Сучасний дизайн, інноваційні технології та покращена керованість виводить ES на новий рівень якості в преміум-сегменті.
За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, в салони офіційних дилерів Lexus в Україні.
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