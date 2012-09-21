У Києві хочуть скасувати поділ поліклінік на дорослі й дитячі

Як передає кореспондент УНІАН, про це поінформував сьогодні начальник Головного управління охорони здоров’я КМДА Віталій Мохорєв, презентуючи на засіданні Комітету з економічних реформ КМДА напрацьовану фахівцями управління програму реформування системи медичного обслуговування в столиці.

За його словами, пропонується модель, відповідно до якої створюються Центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) і Консультативно-діагностичні центри по одному в кожному районі Києва. Наразі, зазначив В.Мохорєв, в кожному районі працюють комунальні - від 4-х до 12 юридичних осіб – дорослі та дитячі поліклініки, і всі вони підпорядковані районному управлінню охорони здоров’я. "Пропонується створити на базі однієї поліклініки одну юридичну особу – ЦПМСД і підпорядкувати їй всі відділення первинної ланки меддопомоги району – терапевтичне, педіатричне, відділення загальної практики. Поруч створити другу юридичну особу – Діагностичний центр і йому підпорядкувати всі служби, які є в поліклініках району – це всі лабораторії, діагностика", - поінформував керівник управління.

При цьому В.Мохорєв запевнив, що зменшення юридичних осіб не означає ліквідацію установ, тобто мережа закладів буде збережена. “Ми також зберігаємо профіль медичних установ: якщо це була дитяча поліклініка, вона залишається такою. Педіатри продовжують приймати дітей до 18 років, а після того, як дитина досягає 18-річчя, вона зможе залишатися в цього самого педіатра, який вже стане сімейним лікарем і продовжить лікуватися в цього лікаря”, - пояснив він, зазначаючи, що відхід від розподілу на дорослі та дитячі медзаклади триватиме не один рік, а досить тривалий період.

Також він повідомив, що передбачається запровадити електронний запис пацієнтів до лікарів. Тобто хворий зможе записатися на прийом або в ту медустанову, де є вільний час прийому лікаря, який його цікавить, або до того лікаря, який йому подобається, вибравши в його розкладі вільний час. Але для цього, як мінімум, потрібно створення інтернет-сторінок кожного поліклінічного закладу Києва і налагодження відповідної роботи медперсоналу та лікарів. Також планується запровадити електронні рецепти і вже розроблена спеціальна програма. Ця програма, як інформували в КМДА, буде враховувати знижки, передбачені “Карткою киянина”.

Напрацьовані пропозиції запропоновано обговорити в медичних колах з метою внесення пропозицій.