Юристи й журналісти взялися придушити корупцію в Одесі

Проект створений з метою протидії корупції, висвітлення фактів хабарництва місцевих чиновників і витрачання бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники проекту оголосили, що у вечірній програмі телекомпанії «Нова Одеса» будуть продемонстровані перші результати громадського розслідування фактів закупівлі за завищеними цінами продовольства для шкіл і дитсадків.

Як заявив координатор проекту Володимир Усов, «ми з'ясували, що за бюджетні кошти продукти харчування для дітей одеситів купуються у двох фірм не лише за завищеними цінами, але й з порушенням термінів придатності. Ми це покажемо з документами в руках і запропонуємо одеським чиновникам пояснити платникам податків, чому так відбувається, а також вимагатимемо розірвати договори між постачальниками й замовником – Управлінням освіти Одеської міськради».

«Якщо ці договори з поставок розірвуть і укладуть нові, які виявляться не такими збитковими і невигідними для одеситів, вважатимемо, що добилися конкретних результатів. Причому ми готові скрізь публічно відстоювати інтереси міської громади, зокрема в судових інстанціях», - зазначив юрист і правозахисник Олександр Славський.

За словами журналістки Оксани Бутук, і перша телепрограма проекту «Одеса під контролем», і друга, що готується до показу наступного тижня, і все подальші створюються на основі публічних контактів, зокрема з чиновниками й депутатами.

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«Ми бачимо своє завдання перш за все в тому, щоб створити певний алгоритм дії - місток між владою і громадянами. З урахуванням того, що у звичайної людини поки немає механізму для контролю за владою. Звертаючись із будь-якого питання до держструктур і отримуючи незліченні відписки, багато хто просто опускає руки», - зазначила О.Бутук.

Учасники проекту ставлять за мету розкривати факти корупції, сприяти їх розкриттю й покаранню винних. І створюють групи сприяння в соціальних мережах, щоб кожен одесит зміг повідомити про відомі йому протиправні дії влади. Й спільно з нами добивався їх усунення.