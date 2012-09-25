Вбивця брата глави НБУ помер у СІЗО
Сьогодні в Донецькому СІЗО помер вбивця двоюрідного брата голови Національного банку України Сергія Арбузова.
Про це повідомили родичі Антона Ігольникова, пише «Сегодня». За попередніми даними, Ігольніков помер від серцевої недостатності. Точну причину смерті підтвердить офіційний розтин.
Нагадаємо, 49-річний комерційний директор підприємства «Укруглестрой» увечері 18 липня прийшов у ЖЕК № 3 у центрі Донецька, посварився з його працівниками і затіяв бійку. У ході бійки отримав ножове поранення в серце 43-річний Геннадій Сливний, який несподівано для всіх виявився ВІП-родичем. Кузен Арбузова прийшов в ЖЕК до знайомих, побачив як Ігольніков хапає за волосся диспетчера ЖЕКу, і заступився за жінку похилого віку.
Суд визнав Антона Ігольникова винним у вбивстві особи, що виконувавала свій громадський та громадянський обов'язок по припиненню хуліганських дій. За цей злочин Кримінальний кодекс передбачає покарання у вигляді 10-15 років тюрми або довічне позбавлення волі.