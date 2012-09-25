Вбивця брата глави НБУ помер у СІЗО

Про це повідомили родичі Антона Ігольникова, пише «Сегодня». За попередніми даними, Ігольніков помер від серцевої недостатності. Точну причину смерті підтвердить офіційний розтин.

Нагадаємо, 49-річний комерційний директор підприємства «Укруглестрой» увечері 18 липня прийшов у ЖЕК № 3 у центрі Донецька, посварився з його працівниками і затіяв бійку. У ході бійки отримав ножове поранення в серце 43-річний Геннадій Сливний, який несподівано для всіх виявився ВІП-родичем. Кузен Арбузова прийшов в ЖЕК до знайомих, побачив як Ігольніков хапає за волосся диспетчера ЖЕКу, і заступився за жінку похилого віку.



Суд визнав Антона Ігольникова винним у вбивстві особи, що виконувавала свій громадський та громадянський обов'язок по припиненню хуліганських дій. За цей злочин Кримінальний кодекс передбачає покарання у вигляді 10-15 років тюрми або довічне позбавлення волі.