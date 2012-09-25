У Чернігові спецкомісія думає, де прокладати кордон між Україною і Росією

Під час роботи комісії планується, зокрема продовжити підготовку документів, що регламентують проведення демаркаційних робіт, затвердити місця встановлення прикордонних знаків на Брянсько-Чернігівській та Брянсько-Сумській ділянках державного кордону.

Згідно із затвердженим планом робіт з демаркації кордону на 2012 рік, в цьому році передбачається завершення підготовки відповідних інструкцій, початок польових робіт та встановлення прикордонних знаків у межах Чернігівської та Сумської областей.

У засіданні бере участь заступник голови-керівник апарату Чернігівської облдержадміністрації, член комісії Микола Стрілець.