У Чернігові спецкомісія думає, де прокладати кордон між Україною і Росією
20:55, 25 вересня 2012Суспільство
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У Чернігові сьогодні розпочалося одинадцяте засідання Спільної українсько-російської демаркаційної комісії. Про це повідомили УНІАН в Управлінні справах преси та інформації Чернігівської облдержадміністрації.
Кордон в Чернігівській та Сумській області мають провести до кінця року
Під час роботи комісії планується, зокрема продовжити підготовку документів, що регламентують проведення демаркаційних робіт, затвердити місця встановлення прикордонних знаків на Брянсько-Чернігівській та Брянсько-Сумській ділянках державного кордону.
Згідно із затвердженим планом робіт з демаркації кордону на 2012 рік, в цьому році передбачається завершення підготовки відповідних інструкцій, початок польових робіт та встановлення прикордонних знаків у межах Чернігівської та Сумської областей.
У засіданні бере участь заступник голови-керівник апарату Чернігівської облдержадміністрації, член комісії Микола Стрілець.
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