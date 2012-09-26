Експерт: Банкіри почнуть стрілятися через останнє рішення КС

Для цього співвласнику приватного підприємства достатньо буде довести, що його чоловік або дружина не давали дозвіл на операції з майном, переданим родиною в капітал підприємства, передає "Комерсант-Україна".

На підставі даного роз'яснення будь-які угоди з таким майном можуть виявитися неправомірними, попереджають юристи.

"Вважалося, що чоловік може претендувати тільки на одержання дивідендів підприємства. Згідно нового трактування, будь-який договір підприємства - на отримання кредиту, передачу майна в заставу чи іпотеку, поручительства - може бути визнаним недійсним, якщо в ньому немає підпису дружини власника підприємства, - пояснив старший партнер адвокатської компанії "Кравець, Новак і партнери" Ростислав Кравець. - Банкіри почнуть стрілятися, тому що у судів не буде підстав для відмови у визнанні цих договорів недійсними".

У разі визнання договорів застави, іпотеки або поручительства недійсними банк не зможе стягнути майно, якщо позичальник припинить повертати кредит.

Банкіри кажуть, що роз'яснення КС поповнить колекцію революційних судових рішень. "Можна сміливо стверджувати, що після його прийняття суди стануть масово отримувати позови про визнання недійсними не тільки кредитних і заставних договорів, але і будь-яких договорів, спрямованих на відчуження майна підприємств", - нарікає начальник департаменту правового забезпечення Єврогазбанку Сергій Федак.

Найменше захищені банки за договорами, укладеними до 2008 року. "У докризовий час банки активно надавали кредити таким підприємствам і не вимагали згоди подружжя, тому за такими старими позиками прецеденти заперечування договорів цілком можливі", - розповідає начальник управління по роботі з проблемною заборгованістю Банку Національний кредит Андрій Вдовиченко.

Це може призвести до появи суперечливих судових рішень. "Частина судів буде визнавати недійсними будь-які угоди підприємства без письмової згоди чоловіка засновника. А частина буде визнавати недійсними тільки угоди з майном, яке було внесено засновником до статутного фонду і надалі відчужувалося без згоди другого з подружжя, - прогнозує Сергій Федак. - Коли подібні спірні справи почнуть доходити до Вищого спеціалізованого суду, КС ухвалить доповнення в свою практику і розставить всі крапки над і".