Евакуювали залізничний вокзал у Києві

Про це УНІАН повідомили у київській міліції.

Як зазначили правоохоронці, невідомий чоловік сьогодні о 21.05 по лінії «102» надіслав повідомлення про закладення вибухівки на Центральному залізничному вокзалі в Києві. Внаслідок чого для перевірки отриманої інформації було проведено евакуацію 1150 пасажирів та 75 працівників залізничної станції.

У міліції зауважили, що одразу після отримання інформації на місце прибули слідчо-оперативні та вибухо-технічні групи МВС.

При цьому в міліції зазначили, що рух потягів через станцію не припинявся і, як очікується, менш як через півгодини вокзал запрацює у звичайному режимі.

Встановленням особи, яка телефонувала, займаються відповідні органи, додали в міліції.