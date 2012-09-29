Генпрокуратура налічила 40 злочинів проти журналістів

Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, органами внутрішніх справ України у 2012 році порушено 40 кримінальних справ щодо вчинення злочинів стосовно журналістів. У переважній більшості це злочини, які вчинені з корисливих мотивів або ж хуліганських дій по відношенню до представників ЗМІ.

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У поточному році у провадженні органів внутрішніх справ з урахуванням залишку минулих років перебувало 112 кримінальних справ за фактами злочинів, вчинених стосовно працівників ЗМІ. За результатами розслідування значна частина з них вже направлені для розгляду до суду. У провадженні слідчих прокуратур у поточному році перебувало 8 кримінальних справ про злочини щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК України), 4 з яких вже скеровано до суду.

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Так, 15.08.2012 Жмеринською міжрайонною прокуратурою Вінницької області порушено та за результатами розслідування 23.08.2012 направлено до суду кримінальну справу за ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 125 КК України у зв'язку з перешкоджанням діяльності та нанесенням тілесних ушкоджень журналістам телеканалу «Інтер» під час зйомки репортажу. Крім того, 01.09.2012 прокуратурою Кіровського району міста Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 КК України у зв'язку з перешкоджанням журналістам Телерадіокомпанії «Стерх» під час зйомки сюжету про факти отримання плати за паркування на території автовокзалу міста. Стан розгляду заяв про злочини стосовно працівників засобів масової інформації та розслідування кримінальних справ вказаної категорії перебуває на постійному контролі органів прокуратури.