ІМІ констатує різке зростання порушень прав журналістів

На сайті організації зазначається, що з наближенням виборів можна констатувати різке зростання кількості порушень прав журналістів та судових позовів до ЗМІ та окремих журналістів.

Про це свідчать дані щомісячного барометру свободи слова, що проводить ІМІ, за серпень 2012 року.

Так, якщо за кожен з трьох перших місяців 2012 року фіксувалося: у січні - 6 випадків перешкоджання виконання професійних обов'язків журналістів, у лютому-березні по 15, у квітні 16, то в серпні вже 39.

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Основним порушенням журналістських прав було перешкоджання виконанню професійних обов'язків та цензура (16 випадків). Також не останнім чинником, що не сприяє ситуації зі свободою слова напередодні виборів, стали частіші позови до журналістів та ЗМІ (загалом – 11 випадків). Зафіксовано по п’ять випадків побиття та залякування журналістів, а також різноманітний тиск, в тому числі економічний.