Жорстоко побили журналіста програми «Гроші» (1+1)

Про це повідомляє прес-служба "1+1". «Коли я вийшов з офісу, мені здалося, що за мною стежать. Я вирішив змінити звичний маршрут. Але, підійшовши до свого двору, побачив невідомого мені чоловіка, вирішив не ризикувати і вийти з двору на вулицю. Тоді мені дорогу перегородив другий чоловік і зі словами: «У Вишгород ти більше не поїдеш» завдав мені сильного удару по голові. Після цього я втратив свідомість» - розповідає про пригоду, Дмитро.

Журналісту 1+1 завдали важкі травми: струс мозку, перелом щелепи, множинні побої. Перехожі викликали швидку, яка надала Дмитру першу допомогу. Коли потерпілий прийшов до тями й зателефонував колегам, вони викликали міліцію і було складено відповідну заяву. «Ми вважаємо, це показова історія, і нас намагаються залякати. Діма дійсно розробляє тему про незаконний розподіл землі під Вишгородом. І у нас вже знаходяться документи, які створять проблеми для багатьох залучених у цей процес. Це коло настільки широке, що зараз складно назвати підозрюваних. Ми намагаємося робити чесні, резонансні розслідування і напад на журналіста у зв'язку з професійною діяльністю - неприпустимий і кричущий випадок. Ми звертаємося до правоохоронних органів і просимо їх з усією серйозністю поставитися до даного випадку. Ми сподіваємося, що злочинці будуть покарані, хто б не був замовником нападу» - прокоментував ситуацію керівник департаменту журналістських розслідувань телеканалу 1+1 Максим Шиленко.