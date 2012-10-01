У 2013 харківські магістралі очікує масштабна реконструкція

Як пише "Сегодня", в наступному році кілька харківських магістралей очікує масштабна реконструкція. Серед основних вулиць, які відремонтують у 2013-му, - Гвардійців Широнінців, Героїв праці, Клочківська, а також проспект Московський.

За словами мера Харкова Геннадія Кернеса, за прикладом проспекту Гагаріна реконструкція буде проходити паралельно з благоустроєм території. Однак про масштаби ремонту можна буде говорити лише після того, як буде сформований міський бюджет на 2013 рік.

А крім харківських магістралей реконструюють і трамвайні переїзди на перетині пр-та Правди та пр-ту Леніна, вул. Сумської та вул. Маяковського, вул. Академіка Павлова та пр-ту Московського і інші.