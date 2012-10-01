Під ВР принесли лапті й колючий дріт

Біля Верховної Ради України проходить акція проти прийняття законопроекту, який передбачає внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, що передбачають запровадження кримінальної відповідальності за наклеп.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь більше 100 осіб, зокрема, відомі журналісти та політики.

Учасники акції тримають у руках білі аркуші паперу та скандують: «Тюрми бандитам, а не журналістам», «Україні - свободу слова». Також мітінгувальники принесли до будівлі ВР лапті та колючий дріт.

Вони вимагають від учасників Погоджувальної ради парламенту внести до порядку денного ВР 2 жовтня постанову про скасування рішення парламенту щодо прийняття в першому читанні проекту закону «Про внесення змін Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність і ділову репутацію людини», внесеного депутатом від Партії регіонів Віталієм Журавським.

Від народних депутатів учасники акції протесту вимагають проголосувати за таку постанову.

Захисники свободи слова вважають, що невиконання цих вимог означатиме бажання владної більшості повернути репресивні механізми контролю над суспільством, політичними опонентами та журналістами; різке погіршення умов ведення виборчої кампанії; різке погіршення стану свободи слова та прав журналістів; недотримання низки міжнародних зобов’язань України.

Учасники акції мають намір, у разі невиконання цих умов, донести максимум інформації щодо позиції кожного з цих депутатів, які не підтримають відкликання законопроекту В.Журавского, до їхніх виборців та оголосити про журналістський страйк.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачається запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР В.Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ та депутатів Європарламенту, а також низку протестів з боку журналістської спільноти.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в першому читанні законопроекту щодо криміналізації наклепу.

Однак, як заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту Сергій Сас, В.Журавський не має права сам відкликати свій проект закону і тепер Верховна Рада має визначатися щодо його долі.

С.Сас зауважив, що якщо йти за регламентом, то цей законопроект має розглядатися в сесійній залі в другому читанні і саме за результатами розгляду має ухвалюватися рішення про його відхилення. “З точки зору чистоти жанру, Верховна Рада мала б розглянути його в другому читанні і, з огляду на позицію автора, відхилити цей проект документу. Але чи буде дотриманий регламент, важко сказати”, - сказав він.