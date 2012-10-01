У львівській колонії повісився в'язень

Як повідомили УНІАН в Управлінні державної пенітенціарної служби у Львівській області, тіло в’язня було виявлено сьогодні близько 9.00 ранку в підвальному приміщені, де розміщений санвузол.

За вказаним фактом правоохоронними органами проводиться перевірка в порядку ст. 97 КПК України.